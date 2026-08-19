Daniel Wills, nuevo director del CARF; Simón Gómez, nombrado miembro experto por gobierno Petro

Daniel Wills fue nombrado por este gobierno como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), entidad autónoma y adscrita al Ministerio de Hacienda.

En este rol liderará el equipo encargado de apoyar los análisis y evaluaciones técnicas sobre la situación fiscal del país, el cumplimiento de la Regla Fiscal y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Wills es macroeconomista con PhD en Economía de la University of Pennsylvania y cuenta con experiencia directiva en el sector público, privado y académico. Además, es magíster en Economía, economista y matemático de la Universidad de los Andes.

Su trayectoria se ha concentrado especialmente en finanzas públicas, sostenibilidad fiscal, dinámica de la deuda pública, modelación macrofiscal, asuntos tributarios y pensionales, econometría y proyecciones económicas.

Antes de asumir la Dirección Técnica del CARF, se desempeñó como vicepresidente Técnico y de Estudios Económicos de Asofondos, cargo que ocupó desde 2021. Fue subdirector de Programación Económica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Nuevo miembro experto, nombrado por Gobierno saliente

Entre tanto, Simón Gómez Azza, quien dirige el centro de pensamiento económico del Gobierno Petro, Centro de Pensamiento Vida, es el nuevo miembro experto del CARF, y fue designado por el gobierno pasado de Gustavo Petro.

Fue nombrado por el Gobierno saliente y participará en los análisis y discusiones técnicas en materia fiscal.

Es graduado en Filosofía, Política y Economía (PPE) de King’sCollege London.Cuenta con experiencia en economía del desarrollo, macroeconomía, transformación productiva, investigación aplicada y formulación de políticas públicas.

Se ha desempeñado como asesor de despacho del Ministerio de Educación Nacional; asesor de Presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE); gerente de Alianzas Estratégicas del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos (CESJUL); y ha sido miembro en el Congreso de la República, en unidades de trabajo legislativo del Senado y de la Cámara de Representantes.