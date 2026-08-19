La australiana Margot Robbie será la nueva protagonista de la próxima entrega de Piratas del Caribe

El productor de cine y televisión estadounidense Jerry Bruckheimer, conocido por la franquicia de ‘Piratas del Caribe’, afirmó en entrevista que se encuentra en charlas con el actor Johnny Depp para integrar la sexta parte de la franquicia.

¿Quién más hará parte de la nueva entrega?

Por otra parte, fuentes citadas por el medio Deadline afirman que la nueva entrega de la saga no será otra historia más del Capitán Jack Sparrow, sino que el próximo capítulo se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario.

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¿Sobre qué trata ‘Piratas del Caribe’?

La serie de películas está producida por Bruckheimer y basada en la atracción del parque temático de Disney.

Las películas se desarrollan principalmente en el Caribe, basándose en una versión ficticia de la Edad de Oro de la Piratería (aprox. 1650-1726), aunque también abarcan la ambientación de mediados del siglo XVIII.

Las historias narran las aventuras del Capitán Jack Sparrow junto con otros personajes, entre ellos su antiguo primer oficial, Hector Barbossa, interpretado por Geoffrey Rush, y el primer oficial Joshamee Gibbs, interpretado por Kevin McNally, a lo largo de las películas.

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¿Cuánto ha recaudado la franquicia?

La franquicia ha recaudado más de 4.500 millones de dólares en todo el mundo.

Es la decimoséptima serie de películas más taquillera de todos los tiempos y es la primera franquicia cinematográfica en producir dos o más películas que recaudaron más de 1.000 millones de dólares.