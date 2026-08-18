Greeicy se suma a concierto benéfico para apoyar a damnificados del terremoto en Colombia

La cantante colombiana Greeicy se sumó a ‘Colombia: Voces por la Vida’, el concierto benéfico que reunirá a artistas nacionales e internacionales el próximo domingo 23 de agosto en el Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá.

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El evento se realizara con el propósito de apoyar a las familias afectadas por el terremoto que golpeó al país el pasado 10 de agosto.

La participación de Greeicy se suma a una amplia convocatoria de la industria musical colombiana, que decidió unir artistas, productores, promotores, medios de comunicación, marcas, técnicos y proveedores para convertir la música en una herramienta de solidaridad y apoyo para las comunidades damnificadas.

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La artista caleña también ha expresado públicamente su solidaridad con Colombia durante los últimos días. Recientemente, durante una presentación en Los Ángeles junto a Karol G.

Greeicy participó en un mensaje de apoyo a las personas afectadas por la emergencia y ambas artistas levantaron la bandera de Colombia como símbolo de unión.

Ahora, ese mensaje llegará a Bogotá con su participación en una jornada que contará con un amplio cartel.

Entre los artistas confirmados se encuentran Andrés Cepeda, Manuel Medrano, ChocQuibTown, Sebastián Yatra, Silvestre Dangond, Grupo Niche, Maluma, Luis Alfonso, Nanpa Básico, Pedro Capó, Miguel Bosé, Draco Rosa, Eladio Carrión, Manuel Turizo, Mike Bahía, Juliana, Maisak, Bonka y TIMØ, entre otros.

También estará presente Karol G, quien tendrá una participación especial vía livestream y se sumará a la iniciativa a través de su Fundación Con Cora.

El objetivo principal de ‘Colombia: Voces por la Vida’ es recaudar recursos para contribuir a la reconstrucción de viviendas de las familias que perdieron sus hogares como consecuencia del terremoto.

Según la organización, el 100 % de los aportes realizados será destinado a Presentes Corporación, entidad encargada de apoyar los procesos de reconstrucción en las zonas afectadas.

De esta manera, Greeicy se suma a una de las principales iniciativas de la industria musical para acompañar a las comunidades afectadas.

El próximo 23 de agosto, el escenario tendrá una jornada en la que diferentes generaciones y géneros musicales se unirán bajo un mismo propósito: ayudar a Colombia a reconstruirse después de la emergencia.