El rapero puertorriqueño Wisin anuncia la creación de la Universidad del Perreo. ¿Cómo inscribirse?

El rapero, cantante y productor discográfico puertorriqueño Wisin anunció la creación de la Universidad del Perreo.

A través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram, Wisin escribió:

“A todos los medios de comunicación y público en general”, arranca el comunicado.

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“Después de más de tres décadas de carrera musical, de ver cómo nuestro sonido nació en la calle y se expandió hasta conquistar cada rincón del mundo, he comprendido que nuestra historia es demasiado grande para quedarse solo en los escenarios. Es el momento de dar un paso más allá. Siento la responsabilidad personal de enaltecer nuestra cultura y proteger el legado de un movimiento que cambió la industria para siempre”, continúa.

“Es por esto que hoy, con mucho orgullo y compromiso, anuncio oficialmente la creación de una nueva institución dedicada al estudio, la preservación y la difusión de nuestra historia: UNIVERSIDAD DEL PERREO (UDP)”, agregó.

“Nuestra misión es darle al reguetón el rigor y el lugar de respeto que se merece. En los próximos días compartiremos más detalles...”, finalizó.

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¿Cuántas personas han ingresado a la Universidad del Perreo?

Además, reveló que “más de 500.000 personas han ingresado a universidaddelperreo.com en menos de 24 horas”.

Al ingresar al portal, se lee que estará ubicada en Cayey, Puerto Rico, y que es “una institución de excelencia académica que dedica su misión al estudio, la preservación y el avance del perreo como disciplina cultural, artística y científica”.

¿Qué clases tendrá?

Según la página web, habrá Cátedras de Ritmo Aplicado, Historia del Reggaetón y Epistemología del Flow.

Un Centro de Estudios Avanzados en Cadencia, Dembow y Cultura Urbana.

Y programas de intercambio y becas para estudiantes de todo el mundo.