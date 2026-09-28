Gobierno firmó decreto para prohibir importación de bienes producidos con trabajo forzoso

El Gobierno de Abelardo de la Espriella firmó el decreto con el que formaliza la prohibición de todas las etapas que comprenden la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

Se trata del decreto 1444, con el que el Gobierno prohíbe todas las etapas que hacen parte de la cadena: “la extracción, cultivo, la cosecha, la manufactura, el ensamble, el procesamiento y el acabado”.

El cumplimiento de este decreto será liderado por la Dian, autoridad que también velará por el cumplimento de las facultades de control, fiscalización y posible decomiso.

¿Por qué es importante este decreto?

El Gobierno de Abelardo De La Espriella busca que Estados Unidos levante los aranceles impuestos al país, teniendo en cuenta que Colombia fue incluida el pasado 23 de julio por la administración norteamericana, en una lista de países a los que se les aplicó un arancel del 12.5%, bajo la justificación sobre “esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso”.

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