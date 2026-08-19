Al décimo día del terremoto, aumenta el balance de afectados: nuevo reporte de la UNGRD

PEREIRA, COLOMBIA - AUGUST 11: A rescuer's helmet rests on the rubble of a building at the Plaza Victoria neighborhood after a magnitude 7.4 earthquake struck Colombia on August 11, 2026 in Pereira, Colombia. An official report by Asocapitales counts 169 dead and over 900 wounded. The USGS put the earthquake at a 7.4 magnitude. (Photo by Gabriel Aponte/Getty Images) / Gabriel Aponte

El nuevo consolidado reporta 314 personas fallecidas, 4.437 heridas, 262 desaparecidas y 364 rescatadas. Las cifras continúan en actualización a partir de la información que entregan los municipios y departamentos afectados.

La emergencia también deja un numero importante de afectación sobre las viviendas. Según el último reporte, 136.946 presentan averías y 30.664 quedaron destruidas. Además, hay 5.809 edificios averiados y 302 colapsados.

El impacto alcanza también servicios e infraestructura esenciales. La UNGRD registra 352 centros de salud afectados y 3.470 centros educativos, además de 4.971 centros comunitarios, 449 vías, cinco aeropuertos, 105 acueductos y 71 puentes entre vehiculares y peatonales afectados.

La UNGRD continúa consolidando el registro de damnificados

Mientras se actualizan las cifras, la entidad avanza en la consolidación del Registro Único de Damnificados (RUD) y en la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).

Estos procesos permiten precisar la magnitud de las afectaciones, identificar las necesidades de las comunidades y orientar las acciones de respuesta y recuperación. La información también será utilizada para alimentar la evaluación de necesidades, pérdidas, riesgos e impactos de cada territorio.

A este trabajo se suman las comisiones de expertos, que evalúan la infraestructura afectada y realizan diagnósticos técnicos para determinar el estado de las estructuras. Con estos elementos se busca contar con mayores herramientas para tomar decisiones sobre la recuperación y reconstrucción.

¿Qué pasa con los subsidios de arrendamiento?

La definición de los subsidios de arrendamiento también depende de este proceso de consolidación. La UNGRD explicó que primero necesita precisar, mediante el registro y la evaluación de daños, qué familias resultaron afectadas y cuáles tienen necesidades de alojamiento.

Con esta información se podrán orientar las medidas de atención y el eventual otorgamiento de los subsidios.

El nuevo balance incluye además la afectación a animales. En las zonas impactadas por el terremoto se reportan 1.694 animales afectados y 549 rescatados.

La UNGRD advierte que se trata de un balance que continúa en consolidación. Por ello, las cifras pueden seguir cambiando a medida que los municipios y departamentos entreguen nueva información y avancen las evaluaciones en territorio.