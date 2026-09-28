Martha Peralta anunció acciones tras cancelación de su visa de EEUU y denunció presunta persecución

La senadora Martha Peralta, del movimiento MAIS y cercana al Pacto Histórico, se refirió en la tarde de este lunes a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de cancelarle su visa para ingresar a ese país.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Peralta aseguró que se enteró por los reportes de los medios de comunicación. “Iniciaré las acciones institucionales y administrativas pertinentes”, señaló.

En contexto: Departamento de Estado de EE.UU. canceló la visa a Martha Peralta y Euclides Torres

En el mismo pronunciamiento, la senadora de la oposición explicó que realizará las gestiones ante la Cancillería, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el mismo gobierno de Donald Trump. En este punto, señaló que pedirá todas las explicaciones de la decisión.

Así mismo, la legisladora señaló que, a su juicio, la medida haría parte de una “persecución” mediática, judicial y en redes sociales. “Mi compromiso es con Colombia, La Guajira y las comunidades que represento. Sobre eso no va a haber ninguna interrupción”, concluyó.

Lea también: Estados Unidos lanza nueva política de restricción de visados, estos son los afectados

La senadora Martha Peralta está involucrada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación vincula a Peralta con el presunto direccionamiento de contratos de la UNGRD, según un documento firmado el 25 de octubre de 2023 por $2.170 millones para contratar 7.500 horas de maquinaria amarilla y volquetas para labores en Riohacha (La Guajira) con la empresa Inversiones IRL SAS.

Cabe recordar que la decisión del gobierno Trump se aplicó sobre figuras de otros países, pero que en el caso Colombia, además de la congresista de MAIS, fue incluido el empresario Euclides Torres, quien financió la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.