Abogado de Angie Rodríguez pidió al Congreso cancelar salida de Petro del país por su investigación

A través de una carta, el abogado de Angie Rodríguez, le pidió al Congreso cancelar una eventual salida del país del expresidente Gustavo Petro, mientras avanza una investigación relacionada las denuncias por la presunta comisión de los delitos de Peculado por Aplicación Oficial Diferente, Tráfico de Influencias de Servidor Público, Constreñimiento llegal e Injuria y Calumnia contra el exmandatario.

Cabe recordar que Angie Rodríguez, denunció al presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por hechos que, según su versión, constituyen presiones, amenazas en contra de la funcionaria.

También solicitaron en su momento a la Procuraduría y a la Contraloría que vigilen el manejo y la posible destinación irregular de recursos públicos, al igual que avanza otra denuncia en la Fiscalía porque presuntamente miembros de la DNI han proferido amenazas contra la exfuncionaria

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