De La Espriella advierte sobre sanciones como lista OFAC tras revocatoria de visa a Torres y Peralta
El presidente Abelardo de la Espriella sugirió en que se podrían tomar medidas más duras, como la inclusión en la lista Clinton.
El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión de los Estados Unidos de revocarles la visa a Euclides Torres y Martha Peralta.
“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria, señaló.
Pero el presidente también hizo una fuerte advertencia y es que sugirió que se podrían acercar medidas más duras, como la inclusión en la lista Clinton: “La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”.
Y es que estas nuevas medidas, hacen parte de la nueva relación entre el gobierno colombiano y el norteamericano, que vienen construyendo los presidentes Abelardo De La Espriella y Donald Trump.
De hecho, el mandatario colombiano señaló que: “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...