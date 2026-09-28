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28 sep 2026 Actualizado 23:36

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Política

De La Espriella advierte sobre sanciones como lista OFAC tras revocatoria de visa a Torres y Peralta

El presidente Abelardo de la Espriella sugirió en que se podrían tomar medidas más duras, como la inclusión en la lista Clinton.

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa

Abelardo de la Espriella. Foto: Colprensa
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El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión de los Estados Unidos de revocarles la visa a Euclides Torres y Martha Peralta.

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria, señaló.

Pero el presidente también hizo una fuerte advertencia y es que sugirió que se podrían acercar medidas más duras, como la inclusión en la lista Clinton: “La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”.

Y es que estas nuevas medidas, hacen parte de la nueva relación entre el gobierno colombiano y el norteamericano, que vienen construyendo los presidentes Abelardo De La Espriella y Donald Trump.

De hecho, el mandatario colombiano señaló que: “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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