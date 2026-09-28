De La Espriella advierte sobre sanciones como lista OFAC tras revocatoria de visa a Torres y Peralta

El presidente Abelardo De La Espriella celebró la decisión de los Estados Unidos de revocarles la visa a Euclides Torres y Martha Peralta.

“Los inescrupulosos que defraudan al pueblo no pueden seguir disfrutando de sus pillajes, moviéndose libremente por el continente ni paseando con sus familias, mientras las sociedades a las que han desfalcado ven a sus niños sufrir desnutrición y falta de agua, y vivir en la miseria, señaló.

Pero el presidente también hizo una fuerte advertencia y es que sugirió que se podrían acercar medidas más duras, como la inclusión en la lista Clinton: “La lista de la OFAC es otro camino para cerrarle la puerta a la impunidad y combatir la corrupción”.

Y es que estas nuevas medidas, hacen parte de la nueva relación entre el gobierno colombiano y el norteamericano, que vienen construyendo los presidentes Abelardo De La Espriella y Donald Trump.

De hecho, el mandatario colombiano señaló que: “La seguridad del hemisferio tiene varias aristas en las que los gobiernos aliados trabajamos unidos por el bien de nuestros pueblos”.