Senado citará a MinHacienda y Banco de la República para revisar las finanzas que recibe el Gobierno

Comisión tercera de la Cámara de Representantes( Foto: Oficina de Información y Prensa Cámara de Representantes. )

La Comisión Tercera del Senado aprobó citar al Ministerio de Hacienda e invitar al Banco de la República a un debate de control político para revisar el estado de las finanzas públicas que recibe el nuevo Gobierno.

El senador Christian Garcés, impulsor de la proposición, explicó que el objetivo es conocer con precisión la situación fiscal del país y los desafíos económicos que deberá afrontar la nueva administración.

“Es muy importante que nosotros podamos hacer un balance sobre cómo el nuevo Gobierno encuentra las finanzas públicas, cómo están los ingresos, cómo están los gastos y cómo está el nivel de endeudamiento del país”, señaló Garcés.

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El congresista advirtió que el panorama económico cobra mayor relevancia tras el terremoto que afectó a varias regiones del país y que dejó millonarias necesidades de reconstrucción.

“Salió Cali a hablar de que calculaban un presupuesto de 10 billones para la reconstrucción”, afirmó. También señaló que, durante una visita al Norte del Valle y al Eje Cafetero, encontró municipios con capacidades administrativas limitadas para responder a la emergencia.

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Garcés sostuvo que el debate también deberá abordar las proyecciones para financiar la reconstrucción y las demás obligaciones del Estado.

“El reto económico es enorme”, afirmó el senador, quien propuso además invitar al Comité Autónomo de la Regla Fiscal, entidad que ha advertido sobre un posible hueco fiscal para el cierre del año.

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Finalmente, indicó que la discusión será clave de cara al presupuesto nacional de 2027, luego de que la Comisión Tercera devolviera el proyecto presentado por el Gobierno.

“El debate nos va a servir también para ir mirando cómo vamos a afrontar esa discusión del presupuesto del próximo año”, concluyó.

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