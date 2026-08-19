El código iframe se ha copiado en el portapapeles

OIM alerta por riesgo de trata de personas tras terremoto: “No compartamos información muy personal”

La emergencia provocada por el terremoto en Colombia también genera preocupación por los riesgos que pueden enfrentar las personas afectadas, especialmente frente a posibles casos de trata de personas y captación por redes criminales.

Dayan Corrales, coordinadora de la Unidad de Protección de la Organización Internacional para las Migraciones Colombia, explicó en Dos Puntos de Caracol Radio que factores como la pérdida de vivienda o ingresos, la separación familiar, la pérdida de documentos y los desplazamientos pueden generar escenarios aprovechados por redes criminales.

Lea también: Presidente Abelardo de la Espriella firmará decreto de emergencia económica tras terremoto

OIM alerta por trata de personas después del terremoto

Según Corrales, uno de los principales riesgos está relacionado con personas que, ante la necesidad de encontrar un lugar donde vivir o una fuente de ingresos, pueden aceptar ofertas sin tener la posibilidad de verificar quién está detrás de ellas.

La funcionaria señaló que las redes de trata pueden aprovechar estas circunstancias para acercarse a personas afectadas mediante supuestas ofertas laborales o de ayuda y, posteriormente, someterlas a diferentes formas de explotación.

Sin embargo, la OIM aclaró que no ha recibido hasta el momento reportes ni ha brindado asistencia por casos de trata o captación relacionados con el terremoto en Colombia.

La advertencia, por ahora, tiene un carácter preventivo y busca fortalecer la identificación temprana de posibles situaciones de riesgo.

¿Cómo identificar una falsa oferta de ayuda?

Una de las principales recomendaciones de la OIM es verificar la procedencia de cualquier oferta de ayuda o empleo que reciban las personas damnificadas.

Corrales explicó que la ayuda legítima puede ser comprobada a través de canales oficiales de comunicación, redes sociales y otras fuentes confiables.

También pidió prestar atención a señales de alerta como que una persona solicite entregar documentos originales o presione a la víctima para tomar una decisión de manera inmediata.

“Todos los procedimientos que vayamos a tener, verificar que las fuentes sean legítimas”, explicó la coordinadora de la OIM.

Leer más: Gobierno reitera que funerarias no pueden cobrar comisión a afectados por terremoto

OIM pide cuidado con la información publicada en redes sociales

Otro de los llamados está relacionado con el uso de las redes sociales durante la emergencia.

Aunque compartir información puede ayudar a identificar zonas afectadas, necesidades y lugares donde existen dificultades de acceso, la OIM advierte que publicar datos personales también puede representar un riesgo.

Por esta razón, Corrales recomendó evitar compartir información demasiado personal, especialmente fotografías de niños, niñas, familiares y situaciones particulares de vulnerabilidad.

La recomendación es utilizar grupos reservados o espacios de confianza cuando sea necesario compartir información sensible.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: