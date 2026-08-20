Enfermeras narraron cómo salvaron a 105 niños del colapso del Hospital Universitario por terremoto
Lady Gallego, coordinadora del área de pediatría, y Aurora Luna, de CIRENA (la Unidad de Cuidado Intensivo del Recién Nacido), narraron cómo lograron evacuar la UCI neonatal tras el devastador terremoto de 7,4 en Cali.
Enfermeras narraron cómo salvaron a 105 niños del colapso del Hospital Universitario por terremoto
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En entrevista con Dos Puntos, Lady Gallego, coordinadora del área de pediatría, y Aurora Luna, coordinadora de CIRENA (la Unidad de Cuidado Intensivo del Recién Nacido) del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” (HUV) en Cali, relataron cómo lograron evacuar la UCI neonatal en medio del pánico y el colapso parcial del edificio tras el terremoto 7,4 el pasado 10 de agosto de 2026.
De acuerdo con el personal, en total se evacuaron con vida a 105 pacientes pediátricos, entre ellos 36 recién nacidos en estado delicado.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...