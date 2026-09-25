Regasificadora del Pacífico iniciará operaciones en noviembre de 2026 para mitigar escasez de gas
Jesús Urías, gerente general de la Regasificadora del Pacífico, confirmó el arranque del proyecto: “Estaremos aportando gas para todo el suroccidente”
Regasificadora del Pacífico iniciará operaciones en noviembre de 2026 para mitigar escasez de gas
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En el marco del Congreso de Andesco celebrado en Cartagena, se dio a conocer la fecha de inicio de operaciones de la regasificadora del Pacífico. En conversación con Dos Puntos, el gerente general del proyecto, Jesús Urias, confirmó que la planta empezará a operar en noviembre de 2026, lo que será clave para mitigar los riesgos de escasez de gas en el país.
Según reveló, el proyecto se encuentra en su etapa final de preparación: “Hemos tenido por ahí algunos desafíos con todo este retrasos en el ambiente marítimo, con algunos equipos de que vienen desde diferentes lugares de fabricación, pero ya estamos listos”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...