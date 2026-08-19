Cali entra en una nueva fase de la emergencia mientras seis víctimas siguen siendo buscadas

A nueve días del sismo que golpeó a Cali y otras zonas del suroccidente del país, la Alcaldía entregó un nuevo balance de las labores de rescate, atención humanitaria y evaluación de las edificaciones afectadas.

La Administración Distrital informó que 88 personas han sido rescatadas con vida, mientras que el número de fallecidos confirmados asciende a 141. De estas víctimas, 132 ya fueron entregadas a sus familias, dijo el alcalde.

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Las autoridades señalaron que el proceso de identificación y entrega de los cuerpos continúa como una prioridad, mientras que el número de personas heridas se acerca a las 1.600.

“Este es un número que le hacemos seguimiento pensando en la dignidad de la víctima y sus familias para poder tener clausura lo antes posible. Ya nos acercamos a los 1600 heridos en esta tragedia y hoy seguimos en proceso de recuperación de las seis últimas víctimas que aún estamos buscando. Ya las tenemos ubicadas, estamos trabajando en tres puntos.”

Recordó el mandatario que el proceso de recuperación de la ciudad va a tardar por lo menos tres años y que la fase de atención inmediata a la crisis humanitaria puede tardar tres meses según los organismos de socorro como la Cruz Roja.

De acuerdo con la Alcaldía, la emergencia entra ahora en una nueva etapa, que contempla el censo de damnificados, la evaluación de las edificaciones y la atención de las necesidades humanitarias.

Más de 10 mil familias ya fueron censadas

Un equipo de aproximadamente 300 personas adelanta el censo de las familias damnificadas. Hasta el momento, se han registrado cerca de 10 mil familias, lo que representa más de 25 mil personas afectadas.

Las autoridades aclararon que la población damnificada no corresponde únicamente a quienes resultaron afectados por edificios colapsados.

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“Recordemos que los damnificados no son solo las personas afectadas por los edificios colapsados. Tenemos ya más de 7700 reportes de edificios o inmuebles que han sido afectados por el sismo”, precisó Eder.

Más de 50 equipos de ingenieros estructurales trabajan en la evaluación de los inmuebles que presentan mayores afectaciones. Hasta ahora, 920 edificios han sido sometidos a revisiones estructurales detalladas.

De estos inmuebles, alrededor de 400 presentan problemas estructurales graves o evidencias de colapso parcial, por lo que algunos tendrán que ser demolidos.

Aseguradoras y recuperación de Cali

La Alcaldía señaló que la emergencia tendrá una duración de varios años y que, además de las autoridades, será necesaria la participación del sector privado.

“En ese sentido, la Alcaldía está trabajando sin descanso, pero aquí también hay unas responsabilidades y unos roles que deben de jugar los privados”, señaló el alcalde.

Eder comentó que, se reunió con los presidentes de las 22 aseguradoras que operan en Cali y que ya se puso en marcha un centro de coordinación entre la Alcaldía, ingenieros y evaluadores de las compañías de seguros. “Para que podamos avanzar mucho más rápido en este barrido de los edificios que estén en riesgo en Cali.”

La coordinación busca acelerar la evaluación de los inmuebles, así como los procesos relacionados con la remoción de escombros, reconstrucción y recuperación de los bienes afectados.

“Quiero resaltar que las aseguradoras tienen y han mostrado todas las voluntad de trabajar de manera coordinada con nosotros para resolver los problemas de los afectados y toda la voluntad para ayudar a reconstruir a Cali y yo celebro esa esa buena actitud”, añadió el alcalde.

La clase media, entre los sectores más afectados

Uno de los puntos planteados por la Alcaldía es la necesidad de fortalecer los programas de apoyo dirigidos a la clase media, teniendo en cuenta que una parte importante de las personas afectadas pertenece a los estratos 3, 4 y 5.

“La mayoría de los afectados son estratos 3, 4 y 5. Es la clase media caleña o la clase media colombiana, la clase media alta. Para la clase media no hay suficientes programas de apoyo”. La Administración señaló que entre los afectados también hay personas que habían llegado recientemente a la jubilación y que perdieron el patrimonio construido durante años.

Organización de los albergues

Otro de los frentes prioritarios es la atención de las familias que permanecen en albergues. Actualmente, Cali cuenta con aproximadamente 12 espacios de este tipo: dos oficiales y otros diez autogestionados por la comunidad.

“Hoy tenemos una urgencia que es organizar la ayuda humanitaria, sobre todo en lo que tiene que ver con los albergues en Cali. Actualmente en Cali hay aproximadamente 12 albergues, dos oficiales, 10 que fueron autogestionados”, precisó.