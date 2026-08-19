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19 ago 2026 Actualizado 21:31

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“El objetivo no es mostrar miseria, sino resiliencia”: fotoperiodistas reflexionan sobre la tragedia

Luisa Fernanda González, fotógrafa y editora de la agencia Reuters en Colombia, y Cristian Escobar, fotoperiodista y docente radicado en Cali, aseguraron que el respeto a las víctimas debe ser la prioridad en el fotoperiodismo: “Si una persona no quiere ser retratada, es un rotundo no”.

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En el marco del Día Mundial de la Fotografía, en Dos Puntos de Caracol Radio, Luisa Fernanda González, fotógrafa y editora de la agencia Reuters en Colombia, y Cristian Escobar, fotoperiodista y docente radicado en Cali, compartieron sus reflexiones sobre los desafíos éticos y técnicos que enfrentan al retratar el dolor y la tragedia.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el límite entre informar y convertir el sufrimiento en espectáculo. Para González, el respeto por las víctimas es la prioridad absoluta: “Para mí siempre va a ser que primero el protagonista tiene que ser la persona que está sufriendo”.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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