“El objetivo no es mostrar miseria, sino resiliencia”: fotoperiodistas reflexionan sobre la tragedia
Luisa Fernanda González, fotógrafa y editora de la agencia Reuters en Colombia, y Cristian Escobar, fotoperiodista y docente radicado en Cali, aseguraron que el respeto a las víctimas debe ser la prioridad en el fotoperiodismo: “Si una persona no quiere ser retratada, es un rotundo no”.
“El objetivo no es mostrar miseria, sino resiliencia”: fotoperiodistas reflexionan sobre la tragedia
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En el marco del Día Mundial de la Fotografía, en Dos Puntos de Caracol Radio, Luisa Fernanda González, fotógrafa y editora de la agencia Reuters en Colombia, y Cristian Escobar, fotoperiodista y docente radicado en Cali, compartieron sus reflexiones sobre los desafíos éticos y técnicos que enfrentan al retratar el dolor y la tragedia.
Uno de los temas centrales de la conversación fue el límite entre informar y convertir el sufrimiento en espectáculo. Para González, el respeto por las víctimas es la prioridad absoluta: “Para mí siempre va a ser que primero el protagonista tiene que ser la persona que está sufriendo”.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...