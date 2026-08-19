“El objetivo no es mostrar miseria, sino resiliencia”: fotoperiodistas reflexionan sobre la tragedia

En el marco del Día Mundial de la Fotografía, en Dos Puntos de Caracol Radio, Luisa Fernanda González, fotógrafa y editora de la agencia Reuters en Colombia, y Cristian Escobar, fotoperiodista y docente radicado en Cali, compartieron sus reflexiones sobre los desafíos éticos y técnicos que enfrentan al retratar el dolor y la tragedia.

Uno de los temas centrales de la conversación fue el límite entre informar y convertir el sufrimiento en espectáculo. Para González, el respeto por las víctimas es la prioridad absoluta: “Para mí siempre va a ser que primero el protagonista tiene que ser la persona que está sufriendo”.

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