Más de 10.000 usuarios siguen sin gas tras terremoto; Naturgas explica avances en reconexión

Luz Stella Murgas interviene en Visión 2026, donde pidió reglas claras y proyectos clave para la seguridad energética. | Foto: Caracol Radio

Más de 10.000 usuarios permanecen sin el servicio de gas natural en zonas afectadas por el terremoto, mientras avanzan las labores de inspección y reconexión de las redes. Así lo explicó desde Barranquilla Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, quien señaló que las cifras pueden variar diariamente debido a los trabajos que se adelantan en las áreas afectadas.

Murgas explicó que, tras el movimiento sísmico, las válvulas de la infraestructura reaccionaron automáticamente y cerraron las redes como medida de seguridad. En el Eje Cafetero, indicó, de un total de 775.000 usuarios, cerca de 4.200 permanecen pendientes de reconexión.

“En algunas zonas hacemos las reconexiones, pero cuando están haciendo la remoción de escombros, la infraestructura nuevamente tiene falla”, afirmó.

Usuarios afectados en el Valle del Cauca

La presidenta de Naturgas también entregó cifras para el Valle del Cauca y el norte del Cauca. Según explicó, en esa región hay alrededor de un millón 430.000 usuarios y cerca de 5.900 todavía esperan la reconexión del servicio.

“Estamos yendo zona por zona con las cuadrillas verificando las condiciones técnicas”, señaló Murgas, al destacar que las labores se realizan de manera progresiva.

La dirigente gremial agregó que la prioridad durante estas labores es garantizar la seguridad de las comunidades.

“Ahora la prioridad también es preservar la vida”, afirmó, al referirse al riesgo que podría representar una fuga de gas durante los trabajos de remoción de escombros.

La dirigente destacó finalmente que la infraestructura de gasoductos y redes de gas natural no sufrió daños, una situación que, según dijo, ha permitido avanzar de manera ágil en las reconexiones.