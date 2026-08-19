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19 ago 2026 Actualizado 18:33

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Gobierno reitera que funerarias no pueden cobrar comisión a afectados por terremoto

En el caso de muerte pueden recibir hasta $43.772.625, lo que corresponde a un pago único por víctima.

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images / Anadolu

Terremoto en Colombia. Foto: Edwin Rodríguez Pipicano / Anadolu via Getty Images
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Luego de que se registraran algunas denuncias por parte de la comunidad afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto, la ADRES reiteró a las víctimas que no necesitan intermediarios para el pago de reconocimientos económicos por servicios funerarios.

En el caso específico de la indemnización por muerte y gastos funerarios, se trata de un reconocimiento que pueden tramitar de forma gratuita los familiares beneficiarios de las víctimas.

En el caso de muerte pueden recibir hasta 750 smldv $43.772.625 (2026), lo que corresponde a un pago único por víctima.

“Por ello, se hace un llamado a la ciudadanía para que no otorguen poder a abogados a través de funerarias u otros intermediarios con el fin de gestionar trámites relacionados con indemnización por muerte y auxilio funerario”, indicó la administradora de los recursos de la Salud.

La entidad recuerda que, en caso de dudas sobre este trámite, se habilitaron los siguientes canales de comunicación: la línea 601 432 27 60, extensión 1014, y el correo electrónico radicacionpndop@adres.gov.co

Claudia Camila Vargas

Claudia Camila Vargas

Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...

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