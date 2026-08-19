Hospital San Jorge de Pereira recupera el 80 % de su capacidad nueve días después del terremoto

Pereira

Actualmente, 446 de las 560 camas disponibles están ocupadas, por lo que el hospital todavía cuenta con capacidad para recibir nuevos pacientes. De los 174 heridos atendidos tras la emergencia, 34 permanecen hospitalizados.

“El Hospital Universitario San Jorge avanza en la recuperación de su operación y ya funciona al 80% de su capacidad. Aunque algunas áreas continúan afectadas, el centro asistencial mantiene habilitados todos sus servicios”, expresó Alejandro Gaviria, Gerente del Hospital San Jorge.

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La recuperación ha permitido comenzar a retomar procedimientos que habían sido aplazados y contactar a pacientes que tenían cirugías y consultas programadas para priorizar su atención. Consulta externa también empezó a reactivarse de manera parcial.

Entre las áreas que presentan mayores afectaciones está Medicina Interna, ubicada en los pisos cuarto y quinto, además de algunos espacios de las unidades de cuidados intensivos de adultos y pediátrica. Mientras avanzan las reparaciones, el personal ha tenido que implementar medidas especiales, incluso debido a que los ascensores todavía no están en funcionamiento.

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Ahora el hospital concentra sus esfuerzos en evaluar los daños estructurales y en los equipos biomédicos para establecer cuánto costará la recuperación y reconstrucción.

Por el momento, no existe una cifra definitiva de inversión ni un plazo establecido para recuperar completamente las instalaciones, pero la institución asegura que continuará trabajando para garantizar la atención de los pacientes.

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