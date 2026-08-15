Murió Daniela Largo, mujer rescatada tras 30 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira

Falleció Daniela Largo, mujer rescatada tras 30 horas bajo los escombros de un edificio en Pereira. Getty Images

Daniela Largo, la joven que fue rescatada con vida después de permanecer más de 30 horas atrapada entre los escombros de un edificio en Pereira, falleció pese a los esfuerzos médicos por mantenerla con vida.

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El rescate se produjo luego de cerca de 12 horas de labores por parte de los organismos de socorro, que lograron ubicarla y sacarla del lugar. Daniela fue trasladada de inmediato a un centro asistencial debido a las graves condiciones en las que se encontraba.

Según explicó su padre, Julio Largo, la joven presentaba una severa deshidratación y múltiples órganos comprometidos como consecuencia del tiempo que permaneció atrapada. Tras ser ingresada a cuidados intensivos, sufrió un paro cardiorrespiratorio.

Su familia acompañó las horas más difíciles con la esperanza de que pudiera recuperarse. Sin embargo, finalmente se confirmó su fallecimiento.

La historia de Daniela marca uno de los momentos más dolorosos de esta emergencia, después de que su rescate con vida había representado un mensaje de esperanza en medio de las labores de búsqueda que continúan en Pereira.

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