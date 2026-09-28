Avanza en Pereira el pago de ayudas para las familias damnificadas por el terremoto. Foto: Alcaldía de Pereira (archivo).

Pereira

Las familias de Pereira cuyas viviendas quedaron destruidas o inhabitables por el terremoto ya comenzaron a recibir el apoyo económico dispuesto por el Gobierno Nacional. La entrega arrancó este fin de semana y continuará hasta el próximo viernes bajo un esquema de pico y cédula. En total, 8.797 hogares fueron incluidos como beneficiarios.

Cada familia recibirá $1.050.543 mensuales durante tres meses, siempre que haya cumplido los criterios establecidos por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El beneficio está dirigido a hogares registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD), con corte al 24 de agosto, cuya vivienda haya sido reportada en condición de destrucción o inhabitabilidad.

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¿Cómo funciona el pico y cédula?

Para organizar la entrega, los pagos se realizan mediante Supergiros, a través de la red Apostar, y los beneficiarios reciben previamente una notificación por mensaje de texto.

Este lunes 28 de septiembre, pueden acercarse las personas cuyo documento de identidad termine en 8 o 9.

El cronograma continuará así:

Martes 29, para 0, 1 y 2.

Miércoles 30, para 2, 3 y 4

Jueves 1 de octubre, para 5, 6 y 7

Viernes 2 de octubre, para 8 y 9.

Durante el fin de semana ya se realizaron jornadas para otros grupos de beneficiarios, después de que el proceso comenzara el viernes 25 de septiembre.

Dato importante

Una vez reciban la notificación correspondiente, las familias tendrán 15 días para reclamar el recurso y deberán presentar el documento de identidad original al momento de realizar el cobro.

Si se cumplen los tres pagos anunciados, cada hogar recibiría en total $3.151.629 durante los tres meses.

Los recursos corresponden a un beneficio financiado por el Gobierno Nacional a través de la UNGRD, mientras que las administraciones municipal y departamental realizan labores de acompañamiento y articulación territorial.