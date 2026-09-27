Pereira regresa al pico y placa habitual de dos dígitos por día

Pereira

Pereira regresa desde mañana lunes 28 de septiembre al esquema tradicional de pico y placa, después de las medidas extraordinarias implementadas tras la emergencia. La restricción volverá a aplicarse con dos dígitos por día, de lunes a viernes, tanto para vehículos particulares como para motocicletas.

La decisión responde a las condiciones actuales de movilidad y a las solicitudes realizadas por diferentes sectores de la ciudad, que han planteado la necesidad de avanzar progresivamente hacia la normalidad. Según el Instituto de Movilidad, el cambio también busca facilitar los desplazamientos y contribuir a la recuperación de las actividades comerciales y productivas.

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“Escuchamos a la comunidad y entendemos que facilitar la movilidad también contribuye a la reactivación y a la dinamización de la economía. Sin embargo, regresar al esquema habitual implica también un compromiso de todos con una movilidad segura, consciente y responsable. Es clave que los conductores manejen con responsabilidad, paciencia y resiliencia”, expresó Mauricio Vega López, director del Instituto de Movilidad de Pereira.

La restricción para vehículos particulares se aplicará de acuerdo con el último dígito de la placa, mientras que para las motocicletas se tendrá en cuenta el primer dígito: lunes 0 y 1; martes 2 y 3; miércoles 4 y 5; jueves 6 y 7; y viernes 8 y 9.

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El retorno al esquema habitual no significa que hayan terminado las intervenciones derivadas de la emergencia. En diferentes sectores continúan las labores de demolición, retiro de escombros y recuperación de infraestructura semafórica. Por ello, el Instituto de Movilidad pidió a conductores, motociclistas, ciclistas y peatones transitar con precaución, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones de los agentes de tránsito, especialmente en las zonas donde todavía no funcionan algunos semáforos.