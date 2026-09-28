Primer mes de gobierno: Secuestro cae 79 %, extorsión 62 % y masacres 58 %

El presidente Abelardo De La Espriella, entregó las cifras de seguridad corresponden al balance del primer mes de gobierno, quien presentó estos resultados oficiales en su alocución nacional.

Al comparar los datos de agosto de 2026 frente a agosto de 2025, la Presidencia de la República reportó una reducción del 79 % en secuestros, 62 % en extorsiones y 58 % en masacres a nivel nacional.

En Barranquilla, en trabajo articulado con el alcalde Alejandro Char, los homicidios cayeron un 64 %, la extorsión un 63 % y los hurtos un 24 % en solo 30 días. “Cuando el Estado se decide, nunca pierde”, afirmó el mandatario.

De otro lado, en Santa Marta, luego del paro armado de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, el jefe de estado ordenó la militarización inmediata de la ciudad y el refuerzo de Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la troncal del Caribe.

Según indicó el presidente, el balance acumulado contra esa estructura es de 23 capturas, 18 en el Magdalena y 5 en La Guajira, con 13 nuevas capturas en Santa Marta y Ciénaga, 6 diligencias de registro y allanamiento y el desbloqueo de los cinco puntos que afectaban la vía Santa Marta-Riohacha.

“Cayó alias Yolima, compañera sentimental del cabecilla alias Pinocho, en cuyo procedimiento se incautaron 29 millones de pesos, 8 celulares y material de inteligencia. También fue capturado alias Juancho Roy, sicario del grupo, con arma ilegal, municiones y panfletos intimidatorios”, resaltó el presidente.

De La Espriella señaló que en la zona permanecen 2.500 efectivos de la Fuerza Pública con apoyo aéreo, controles viales y acompañamiento permanente al comercio y al transporte. El Gobierno ofrece 3.000 millones de pesos de recompensa por alias Pinocho.

En Cali, la Operación Iron movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios, con 83 órdenes de captura y más de 100 diligencias de allanamiento.

El resultado: 85 capturas y la desarticulación de siete estructuras criminales que llevaban hasta 50 años operando en el centro de la ciudad: La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres. Se incautaron armas, granadas, cartuchos, celulares, droga y dinero en efectivo.