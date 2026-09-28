Presidente pide negociar con investigados por corrupción de gobierno Petro: tendrán castigo atenuado

Abelardo de la Espriella e imagen de referencia de justicia Colombia. Fotos: (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images) / Getty Images

Abelardo de la Espriella, presidente de los colombianos, pidió a la justicia colombiana, si es posible, establecer negociaciones con investigados por corrupción en el gobierno de Gustavo Petro. Señaló que, si colaboran, su castigo será “atenuado”.

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“Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, afirmó.

De esta manera, envió un mensaje a los señalados en escándalos de corrupción del gobierno Petro.

“A los corruptos en las cárceles, a los investigados y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración”, indicó.

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Expresó también que el Consejo de Estado dictaminó que, “con la plata pública que le robó el gobierno pasado al pueblo, se corrompió al presidente del Congreso”, el exsenador Iván Name.

“Colombia no puede normalizarlo ni olvidarlo hasta que haya verdad. Los corruptos tienen que caer, tienen que pagar, no pueden quedaren impunidad”, sostuvo.

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Escuche la alocución presidencial de Abelardo de la Espriella aquí: