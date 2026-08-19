MinHacienda citará Comisión de Crédito Público para ampliar crédito con Banco Mundial por terremoto

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez anunció este martes que citará a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para ampliar la línea de crédito con el Banco Mundial para tener más recursos para atender a los damnificados del terremoto.

Esto se da tras una reunión con los congresistas de las comisiones económicas del Congreso, que son las que conforman la Comisión de Crédito Público.

Hay que recordar que esta organización ya desembolsó US $200 millones para ayudar a los damnificados del terremoto. Sin embargo, el Gobierno estima que los recursos se puedan ampliar hasta US $ 450 millones.

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¿Qué es la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público?

Esta Comisión está compuesta por seis miembros, y es elegida por cada una de las Comisiones Terceras de Senado y Cámara. Sus funciones son:

Las operaciones de crédito externo autorizadas por ley al Gobierno Nacional, cuya finalidad sea el obtener recursos para la financiación de planes de desarrollo económico y de mejoramiento social y para contribuir al equilibrio de la balanza de pagos. Para su cumplimiento la Comisión será convocada previamente por el Gobierno con el fin de informarla, así esté en receso el Congreso. Los correctivos que deban asumirse cuando a juicio de la Comisión el Gobierno esté comprometiendo la capacidad del país para atender el servicio o la deuda exterior más allá de límites razonables, o cuando las condiciones de los empréstitos resulten gravosas o inaceptables.}

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Esta Comision estuvo en el centro del escándalo de corrupción de la UNGRD por presuntas presuntas que habrían ejercido algunos de sus miembros para aprobar unos créditos de la Nación, a cambio de que priorizaran proyectos en los que tenían interés.