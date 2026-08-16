Terremoto en Colombia: Bogotá envió más de 1.100 toneladas de ayuda y equipos de rescate

Más de 400 toneladas de ayudas ya llegan a afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Cruz Roja Colombiana.

Continúa la recolección y entrega de donaciones para las familias damnificadas por el terremoto del pasado lunes 10 de agosto. En Bogotá, la solidaridad se volcó a los centros de acopio habilitados en la capital, donde miles de ciudadanos acudieron no solo a entregar ayudas, sino a sumarse voluntariamente a la clasificación y empaque de los suministros para facilitar su transporte a los municipios más golpeados.

Durante la jornada de este sábado se registró una masiva asistencia de voluntarios. En diversos puntos de la ciudad se adelantaron actividades para la recolección de fondos, mercados, alimentos no perecederos, cobijas y kits de primera necesidad.

Tras toda la jornada, el alcalde Carlos Fernando Galán entregó un nuevo balance de toda la ayuda entregada y recibida por los bogotanos. Lo primero que destacó el alcalde fue el gran número de ayudas enviadas hoy a los territorios afectados, pues se logró enviar 1.574 toneladas que fueron recogidas en los puntos de acopio habilitados por el distrito, en ayuda de la Cruz Roja y en el punto de Campín, que fue en clave también con la Cruz Roja y con Sencia Bogotá.

Otras ayudas enviadas desde Bogotá

Además, el alcalde Galán celebró que se haya logrado enviar 30 ingenieros entre IDU y Camacol al Chocó. “Ya estuvieron en Istmina, en Quibdó y seguirán revisando municipios para evaluar estructuras y el daño que tuvieron a raíz del terremoto”, indicó el alcalde, quien recordó que en Quibdó el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático ya había enviado 5 ingenieros, otros 5 a Pereira y otros 5 a Armenia que empezaron a trabajar desde hoy.

Por otro lado, el Acueducto envió 18 funcionarios a Pereira, que luego irán a Buenaventura para revisar las redes de agua y hacer reconexiones en donde sea necesario y viable.

En cuanto a la Secretaría de Salud, Galán indicó que ya envió el hospital de campaña con una capacidad de 40 personas. Adicional a esto, está listo para salir un contingente de dos vehículos llenos de insumos médicos para todo el Eje Cafetero, así como se enviaron ocho equipos de monitoreo de signos vitales para apoyar en Manizales y se enviaron en total 900 unidades de sangre que han sido claves para atender a muchas personas afectadas por esta tragedia.

“Hemos recibido en Bogotá a siete pacientes que fueron trasladados afectados por este terremoto. Adicional a esto, enviamos diez volquetas para recoger escombros y que están trabajando en este momento en Cali”, señaló.

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Finalmente, se refirió al concierto de Solidaridad de la Filarmónica de Bogotá, un evento cultural con el que se logró vender todas las boletas. El dinero recolectado también será donado completamente para ayudar a los damnificados.

“Bogotá está siendo solidaria”, afirmó el alcalde, quien finalizó su mensaje anunciando que la ciudad seguirá atenta a la reconstrucción de las ciudades afectadas. “Bogotá estará ahí al lado de todos los territorios afectados por esta tragedia”, aseguró.