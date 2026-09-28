¿Es conveniente para Colombia buscar al FMI para solucionar crisis fiscal? Congresistas debaten
En los micrófonos de 6AM W expresaron su perspectiva Santiago Castro, representante del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico.
¿Es conveniente para Colombia buscar al FMI para solucionar crisis fiscal? Congresistas debaten
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Recientemente, el presidente Abelardo de la Espriella reveló que le dio la orden al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, de iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para buscar una salida a la crisis fiscal que vive el país.
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Por esta razón, en los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, hablaron Santiago Castro, representante del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, senador del Pacto Histórico, quienes ofrecieron su perspectiva de la decisión del jefe de Estado.
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