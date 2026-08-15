Colombia se moviliza para ayudar a las comunidades afectadas por el terremoto

A pocos días del terremoto que sacudió a Colombia, la emergencia no solo ha dejado daños materiales y familias afectadas. Mientras que continúan las labores de atención y reconstrucción, ciudadanos, empresas, instituciones y organizaciones sociales han puesto en marcha diferentes iniciativas para llevar alimentos, agua, medicamentos y otros elementos de primera necesidad a las zonas más golpeadas.

En Pereira, el periodista Sebastián Grajales contó cómo la emergencia también llegó a su propia familia. Su vivienda fue declarada no habitable y tuvo que trasladarse junto con sus seres queridos a la casa de familiares. Pese a la angustia y la pérdida material, Grajales continuó con su labor periodística para informar sobre la situación de la ciudad y visibilizar las necesidades de quienes requieren ayuda.

Uno de los principales retos ha sido precisamente hacer llegar las donaciones a quienes las necesitan. Aunque los centros de acopio han recibido grandes cantidades de alimentos y otros productos, algunas zonas continúan necesitando medicamentos, pañales, elementos para adultos mayores y mujeres embarazadas. Las restricciones de movilidad, los daños en las vías y las dificultades de transporte han complicado la distribución.

En el Chocó, esta situación se hace todavía más evidente. El periodista Jair Mosquera explicó que comunidades como San José del Palmar enfrentan grandes dificultades de acceso debido al deterioro de las carreteras y a la compleja geografía de la región. Llegar hasta algunos municipios implica recorrer largas distancias, atravesar zonas montañosas y combinar diferentes medios de transporte. A pesar de estas dificultades, continúan llegando ayudas y se han buscado mecanismos para distribuirlas a través de instituciones como la Diócesis de Istmina-Tadó y las autoridades departamentales.

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La solidaridad también se ha extendido a otras regiones del país. En Cartagena, la campaña “Cartagena unida por Colombia” reunió más de 40 toneladas de ayudas con destino al Chocó. En el Huila, a través de la iniciativa “En el Huila grande todos podemos”, se habilitaron puntos de recolección y se coordinó el envío de cinco toneladas de donaciones en un avión de la Policía Nacional. En Barranquilla, la respuesta fue aún mayor, con 180 toneladas recolectadas gracias al trabajo conjunto de la Alcaldía, la Arquidiócesis, Fenalco, centros comerciales y la Universidad del Atlántico, que también apoyó a estudiantes afectados en el Chocó.

La emergencia también significó un desafío para quienes tienen la tarea de contar lo que ocurre. Felipe Reyes, director de operaciones de Caracol Radio, relató durante el programa las dificultades que enfrentó el equipo periodístico para mantener las transmisiones desde las zonas afectadas. Durante cuatro días recorrieron 13 municipios y más de 1.200 kilómetros por carretera, enfrentando problemas de conectividad y señal que incluso impidieron algunas transmisiones en vivo. Su testimonio permitió mostrar el trabajo que existe detrás de la cobertura de una emergencia y el esfuerzo por mantener informadas a las comunidades en medio de las dificultades.

Más de 400 toneladas de ayudas ya llegan a afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Cruz Roja Colombiana. Ampliar Más de 400 toneladas de ayudas ya llegan a afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Cruz Roja Colombiana. Cerrar

La respuesta también ha trascendido las fronteras. Desde Miami, Global Empowerment Mission (GEM) comenzó a coordinar el envío de ayuda humanitaria hacia Colombia. Marcela Herrán, representante de la organización, explicó durante una entrevista que el primer vuelo llegó al país con más de 110 pallets de suministros, con los que se esperaba beneficiar aproximadamente a 13.000 personas. La organización también estableció puntos logísticos en Cali, Pereira y Medellín para distribuir posteriormente las ayudas hacia otras comunidades afectadas. Herrán señaló que, además de las donaciones, continúan siendo necesarios voluntarios y recursos para sostener la operación y atender una emergencia que requerirá apoyo durante un periodo prolongado.

En medio de esta movilización, el Banco de Alimentos también ha desempeñado un papel fundamental. Durante una entrevista en el programa, Diana Serpa, gerente de Desarrollo y Comunicaciones de la organización, explicó que los 26 bancos de alimentos distribuidos en distintas regiones del país trabajan de manera permanente para recibir y distribuir las donaciones. En los primeros cinco días de la emergencia, más de 34.000 personas confiaron sus recursos en la entidad y ya se enviaron 273 toneladas de ayuda desde su bodega en Bogotá hacia ciudades como Buenaventura, Pereira, Cali, Quibdó, Armenia, Cartago y Manizales. La organización también cuenta con cerca de 400 voluntarios diarios y el apoyo de la fuerza pública para facilitar la operación. Serpa destacó que uno de los principales retos es garantizar que las ayudas lleguen de manera organizada a quienes realmente las necesitan y llamó a realizar las donaciones a través de organizaciones confiables.

Mientras las autoridades avanzan en la atención de la emergencia, las historias recogidas durante el programa muestran una respuesta ciudadana que ha ido mucho más allá de las primeras horas. Desde los centros de acopio hasta las carreteras y los municipios más apartados, miles de personas han decidido aportar con alimentos, dinero, trabajo o tiempo. La tragedia ha dejado pérdidas profundas, pero también ha puesto de manifiesto una capacidad colectiva para organizarse y acompañar a quienes hoy más lo necesitan