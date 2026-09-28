María José Pizarro niega vínculos con el caso de Iván Name y defiende su actuación en el Senado

La exsenadora María José Pizarro Rodríguez rechazó cualquier vínculo con las actuaciones por las que el Consejo de Estado decretó, en primera instancia, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name.

A través de un comunicado publicado Pizarro afirmó que algunos medios y sectores políticos han intentado relacionarla “malintencionadamente” con el caso.

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“No tengo nada que ver con las actuaciones del señor Name. No permitiré que se me pretenda vincular impunemente con hechos en los que no tuve participación ni conocimiento alguno”, señaló.

Pizarro recordó que fue elegida primera vicepresidenta del Senado el 20 de julio de 2023 y explicó que, conforme al artículo 45 de la Ley 5.ª de 1992, los vicepresidentes pueden sustituir al presidente de la corporación en caso de ausencia o imposibilidad.

“Mi desempeño en la Mesa Directiva fue institucional y está documentado en las actas y los registros audiovisuales oficiales del Senado”, manifestó la exsenadora.

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También sostuvo que el hecho de que el fallo examine sesiones que presidió no implica que se le atribuya participación en las conductas por las que Name fue sancionado.

“Cualquier discusión sobre mi conducta debe basarse en esas pruebas, y no en interpretaciones que excedan lo establecido en la decisión judicial”, afirmó.

Finalmente, Pizarro defendió su actuación como integrante del Pacto Histórico y aseguró que cumplió sus funciones de acuerdo con sus convicciones políticas y con el propósito de impulsar las reformas sociales tramitadas durante su paso por el Congreso.

La exsenadora pidió a las autoridades actuar con “celeridad, transparencia y justicia” para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.