Centro de acopio en el Quindío refleja la solidaridad con los damnificados por el terremoto

Armenia

El centro de convenciones de la ciudad es uno de los lugares dispuestos para las ayudas humanitarias para los damnificados por el terremoto del pasado 10 de agosto en el Eje Cafetero.

La coordinadora del centro de acopio, Laura Galvis se mostró muy agradecida por la generosidad de la ciudadanía y que muchos se han sumado a ser voluntarios con el fin de aportar a las entregas en los diferentes municipios que resultaron afectados por el fuerte sismo.

“Agradecidísima con Dios y con toda la comunidad del departamento de Quindío porque hemos tenido demasiada gente voluntariosa que nos ha querido ayudar en este proceso, en este desastre que hemos tenido pero agradecidísima con todos”, mencionó.

Enfatizó que las ayudas que se requieren en este momento de la emergencia son las relacionadas con panela, aceite, azúcar, café, sal y pañales para adultos puesto que han llegado pañales para bebés, pero es fundamental el apoyo a los adultos mayores.

“Necesitamos panela, azúcar, aceite, café, eh sal. Son como las cosas que vemos que en las donaciones grandes no nos ha llegado con mucho volumen. Los volúmenes que tengo es de agua, tengo de pañal, pañales necesitamos es pañales para adultos. Superimportante pañales para adultos. Papel higiénico tenemos demasiado, arroz gracias a Dios tenemos demasiado, pero en este momento lo que requerimos para poder hacer el mercadito que cada familia necesita, necesitamos de esas cuatro o cinco cositas especialmente”, destacó.

También la coordinadora dio a conocer que en medio de las lluvias que se han registrado es fundamental apoyar a la comunidad que ha sido damnificada y requiere elementos para salvaguardarse del clima.

“en este momento me acaba de entrar 100 carpas que van a ir destinadas a los municipios más damnificados como Quimbaya, como Montenegro. Entonces estamos hablando con los acá. No es en un volumen sino que nos ha ido es entrando cosas así como particulares. Por ejemplo, si me piden plástico no tengo plástico para poder requerir y llegar a donde lo necesitan. No tenemos plástico, no tenemos tejas. Tenemos es mercado que es lo que nos ha estado llegando”, resaltó.

Reconoció que la labor nace del corazón y es fundamental la vocación y apuntar a lo social para que las ayudas lleguen a los afectados por la tragedia.

Puntualizó: “Es algo muy bonito, algo muy social, algo que nos nace de corazón porque esto es una vocación. Esto no es para todo el mundo, sabemos que no es para todo el mundo, pero estamos aquí comprometidos con el departamento de Quindío”.