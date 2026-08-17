Empresas siguen movilizando ayudas para las familias damnificadas por el terremoto en Pereira

Pereira

Mientras Pereira avanza en la atención de la emergencia, compañías y empresarios se han sumado con alimentos y diferentes ayudas para respaldar a miles de familias que perdieron sus viviendas, pertenencias o fuentes de ingreso.

Una de las empresas que se unió a esta movilización fue Ilumina Pereira, que durante las últimas horas recorrió varios sectores afectados para entregar mercados directamente a las comunidades damnificadas.

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Las ayudas llegaron a familias de Villa Olímpica, Villavicencio, Jardín 2, Mejía Robledo, Pereira y Travesuras, algunos de los sectores donde el sismo dejó importantes afectaciones.

Solo con esta jornada, la compañía proyecta beneficiar a cerca de 5.000 personas, aunque la estrategia de apoyo continuará durante los próximos días con nuevas entregas en diferentes puntos de la ciudad.

Desde las comunidades aseguran que este acompañamiento resulta fundamental. En la Villa Olímpica, por ejemplo, la Junta de Acción Comunal reportó que más de 400 familias sufrieron algún tipo de afectación como consecuencia del terremoto.

Una situación similar enfrentan habitantes de Villavicencio y Jardín 2, donde líderes comunales señalaron que existen hogares que perdieron gran parte de sus pertenencias y otros cuyos integrantes atraviesan dificultades económicas después de la emergencia.

Desde Ilumina Pereira confirmaron que las jornadas continuarán y que la meta es ampliar considerablemente el número de beneficiarios.

“Durante los próximos días seguiremos entregando mercados con el propósito de impactar a más de 80.000 pereiranos, especialmente a las familias que enfrentan mayores dificultades y requieren apoyo para avanzar en su proceso de recuperación”, señaló un vocero de la empresa.

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Estas jornadas se suman a las diferentes iniciativas que empresas, organizaciones y ciudadanos vienen desarrollando para respaldar a Pereira después de una de las emergencias más graves que ha enfrentado la ciudad.

A una semana del terremoto, la atención ya no se concentra únicamente en las labores inmediatas de emergencia. El desafío ahora también está en garantizar alimentos, alojamiento y condiciones básicas a las familias damnificadas mientras comienzan los procesos de recuperación y reconstrucción.