Renta Ciudadana: DPS anunció segunda transferencia a damnificados ¿cómo saber si es beneficiario?

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El Departamento para la Prosperidad Social (DPS) anunció una segunda jornada de la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana, la cual está dirigida a familias de los 19 municipios afectados por las inundaciones de febrero de 2026, que se encuentran distribuidos en los siguientes departamentos:

Antioquia.

Bolívar.

Córdoba.

Chocó.

La Guajira.

Sucre.

De acuerdo con Prosperidad Social, el nuevo ciclo comenzó el 14 de agosto y se extenderá hasta el 24 de agosto de 2026. Para esta segunda entrega fueron destinados 23.351 millones de pesos, que servirán para atender a 46.703 hogares damnificados.

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Renta ciudadana: segunda transferencia a damnificados

El pago está dirigido a hogares afectados por las inundaciones de febrero, los seleccionados recibirán una transferencia de $500.000, que será entregada mediante la modalidad de giro.

El aporte será entregado en los puntos autorizados de SuRed y SuperGiros, aliados del estado para realizar la entrega de esta línea de atención.

Es importante aclarar que esta transferencia corresponde específicamente a la Línea de Atención a Emergencias de Renta Ciudadana, por lo que no debe confundirse con los ciclos ordinarios del programa destinados a otros hogares.

Además, esta segunda entrega amplió la cobertura frente al primer ciclo. Según Prosperidad Social, se incorporaron 17.446 hogares adicionales a los beneficiados en la primera transferencia.

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¿Cómo saber si es beneficiario?

En este caso, los hogares no tuvieron que realizar una inscripción directamente ante Prosperidad Social para acceder al apoyo.

La entidad explicó que la selección se realiza utilizando los listados oficiales de personas damnificadas suministrados por la UNGRD. Prosperidad Social se encarga posteriormente de focalizar, validar y coordinar la entrega de los recursos.

Por esta razón, si una familia fue afectada por la emergencia pero no aparece en los registros oficiales de damnificados, no significa automáticamente que pueda recibir el pago.

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Consultar si soy beneficiario

El pago está dirigido a hogares afectados por las inundaciones de febrero que aparecen en los listados oficiales de damnificados elaborados y certificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Para conocer si hace parte de los hogares seleccionados, debe consultar los canales oficiales de Prosperidad Social o seguir los siguientes pasos:

Acceda al portal oficial de Prosperidad Social.

Seleccione la opción “Consulta aquí si su hogar es beneficiario”.

Ingrese su número de cédula sin puntos ni comas.

Haz clic en “Consultar” para verificar si eres beneficiario activo.

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¿Hasta cuándo se puede cobrar?

La segunda transferencia estará disponible del 14 al 24 de agosto de 2026. Por ello, los hogares que aparezcan en los listados deben estar atentos a las fechas y realizar el retiro dentro del periodo establecido.

Finalmente, Prosperidad Social recuerda que los trámites relacionados con sus programas son gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad recomienda consultar únicamente sus canales oficiales para verificar la información y evitar posibles estafas.

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