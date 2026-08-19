MinVivienda se reunió con empresarios para coordinar reconstrucción tras terremoto: plan dura 4 años

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, junto a gremios y empresas del sector de la construcción realizaron una mesa técnica este martes para coordinar la reconstrucción de las zonas afectadas en el país por el terremoto de 7,4 ocurrido el pasado lunes.

El jefe de la cartera de Vivienda agradeció a los gremios y empresas que mostraron su apoyo para aportar recursos y logística para la reconstrucción de las zonas devastadas.

(Puede leer: Esposa de MinVivienda señala vulneración de intimidad en medio de polémica por viaje a Santa Marta)

Fases de la reconstrucción

El jefe de la cartera afirmó que las fases de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto ya iniciaron.

“Dos de ellas tendrán una duración de unos cuantos meses, pero la fase final, que es la que requiere mayor inversión, necesita de las empresas privadas, los gremios, el sector de la construcción, las cajas de compensación, la banca, las organizaciones internacionales y de todos los que quieran unirse a este propósito”, explicó el jefe de la cartera.

Esta consiste en tres fases:

Primera fase: la respuesta inmediata: que irá hasta el 30 de septiembre. Incluye un batallón de expertos, banco de materiales y banco de maquinaria amarilla. Así como un hito de diagnóstico. Segunda fase: la reconstrucción inicial (6 meses). Identificarán las viviendas VIS disponibles para entregas, articularán el cierre financiero y mejorarán viviendas parcialmente afectadas.

(Además: “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”: MinVivienda)

Tercera fase: la reconstrucción de mediano plazo (6 meses a 4 años). Esta consiste en una reconstrucción urbana, nuevas viviendas de proyectos terminados en este tiempo, continuidad del programa con concurrencia de recursos y fortalecimiento y desarrollo territorial.

Asimismo, señaló que la afectación que tenemos en materia de viviendas destruidas ya supera las 44.000 viviendas en todo el país. Viviendas averiadas, estamos superando las 148.000.