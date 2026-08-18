Dólar HOY 18 de agosto 2026 en Colombia: la moneda internacional recupera terreno

Imagen del dólar tomada de Getty Imagenes (crédito: aristotoo) // imagen de la bandera tomada de Getty Imagenes (crédito: Manuel Augusto Moreno)

El dólar estadounidense es la moneda con la que funciona la mayoría de mercados internacionales y juega un papel relevante en la compra y venta de alimentos de la canasta familiar, combustibles y transporte. Por esta razón, las variaciones en su cotización influyen en distintas áreas de la economía, por lo que su comportamiento es monitoreado diariamente por diferentes ciudadanos e inversionistas colombianos.

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Dólar Colombia

El dólar inició la semana del 18 de agosto de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.128,65 pesos colombianos, según el Banco de la República de Colombia.

Dólar Colombia HOY

Las casas de cambio fijan sus precios de compra y venta de manera independiente, por lo que las cotizaciones pueden variar según el establecimiento, la disponibilidad de las divisas y la ciudad. Para la jornada de este lunes, así se encuentran las cotizaciones de las principales ciudades del país:

Bogotá D.C:

Compran a $3.250 - Venta a $3.320

Medellín:

Compran a $3.320 - Venta a $3.460

Cali:

Compran a $3.200 - Venta a $3.350

Cartagena:

Compran a $3.750 - Venta a $3.980

Cúcuta:

Compran a $3.270 - Venta a $3.300

Pereira:

Compran a $3.730 - Venta a $3.800

Es importante que tenga en cuenta que el precio de venta suele ser mayor que el de compra, por lo que se recomienda comparar las tasas antes de realizar cualquier actividad relacionada con el cambio de divisas.

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Libra esterlina

La libra esterlina, moneda oficial del Reino Unido y una de las divisas más fuertes del mercado internacional, además de ser una de las monedas más antiguas del mundo, abrió la jornada con una cotización de $4.243,09 pesos colombianos. Frente a su anterior registró una caída del 6,99 pesos, equivalente al -0,16%, manteniendo una variación positiva para la moneda local.

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Real brasileño

El real brasileño dólar australiano es la moneda oficial de Brasil y se distingue a nivel mundial por su característico diseño con animales nativos de la biodiversidad del país e inicia la jornada con una tasa de cambio equivalente a $602,48 pesos colombianos. Lo que en comparación a datos anteriores, representa un incremento de $0,11 pesos colombiano y una variación del 0.02%.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados para la producción de combustibles como gasolina, queroseno y diésel.

Para la jornada de este lunes, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,23 dólares, lo que representa un incremento del 0,40% frente al cierre anterior. Para esta jornada se espera que logré un precio máximo de 91,84 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicó en 89,30 dólares.

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Precio del oro

El oro continúa siendo uno de los activos de mayor interés para inversionistas y mercados internacionales, al ser considerado un refugio financiero en periodos de incertidumbre económica. Su cotización varía diariamente de acuerdo con la oferta y demanda global, así como por factores como el comportamiento del dólar y las expectativas de los mercados.

Para la jornada de este 18 de agosto, el gramo de oro se cotiza en $422.812 (COP), lo que representa un incremento de $1.785,78 pesos colombianos frente a la jornada anterior. Por su parte, la onza de oro se ubica en $13.771.449 (COP), tras registrar un incremento del 0.40%, reflejando una corrección en el precio del metal precioso durante el día.

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