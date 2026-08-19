Precio del dólar en Venezuela para HOY 19 de agosto: la divisa internacional mantiene su crecimiento

Imagen de fondo tomada de Getty Imagenes (Crédito: Anadolu / Colaborador) // Imageen de la bandera de Venezuela tomada de Getty Imagenes (Crédito: Mariano Sayno)

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela. A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar y la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por diferentes sectores.

Por tal motivo el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 19 de agosto de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Precio del dólar en Venezuela HOY 19 de agosto

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este inicio de semana se ubicará en 775.33 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar estadounidense. Esta cotización sirve como referencia para diversas operaciones financieras, comerciales y cambiarias.

Valor que frente al reporte del 18 de agosto permite entender que la moneda local ha tenido un movimiento decreciente en comparación a la divisa internacional.

por otro lado, la entidad publicó la tasa oficial de otras divisas internacionales, establecidas de la siguiente manera:

Euro (EUR): 897.82 bolívares (VES).

897.82 bolívares (VES). Yuan Chino (CNY): 115.00 bolívares (VES).

115.00 bolívares (VES). Lira turca (TRY): 16.18 bolívares (VES).

16.18 bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 9.12 bolívares (VES).

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Banco Central de Venezuela

A parte de publicar la tasa oficial del dólar, el Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de divisas que manejan las principales entidades bancarias del país para la jornada para la jornada de este miércoles 19 de agosto de 2026.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

Banesco:

Compra: 795,94 // Venta: 801,39

BBVA Provincial:

Compra: 775,83 // Venta: 773,40

Banco Nacional de Crédito BNC:

Compra: 775,48 // Venta: 782,41

Banco Mercantil:

Compra: 774,46 // Venta: 778,24

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 776,43 // Venta: 828,00

Otras instituciones:

Compra: 834,51 // Venta: 830,15

Es importante que tenga en cuenta que estas tasas corresponden a los valores de referencia publicados por el BCV. Las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte.

Este miércoles, el barril de Brent abrió con una cotización de 91,53 dólares, lo que representa un incremento del 0,56% frente a datos anteriores, por lo que se espera que a lo largo del día se logré un precio máximo de 92,37 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 90,45 dólares.

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Oro hoy

El oro es uno de los activos de mayor interés para inversionistas y mercados internacionales, al ser considerado un refugio financiero en periodos de incertidumbre económica. Su cotización varía diariamente de acuerdo con la oferta y demanda global, así como por factores como el comportamiento del dólar y las expectativas de los mercados.

Para este miércoles 19 de agosto, el gramo de oro se cotiza en $444.318 (COP), lo que representa una variación del 0.25% a los registros anteriores. Mientras que la onza de oro se ubica en $13.818.276 (COP), tras registrar una baja del -34.465,95.

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