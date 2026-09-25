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25 sep 2026 Actualizado 11:49

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Alias ‘Pipe’, señalado de pertenecer a Cordillera, fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad

El movimiento busca limitar su capacidad de mantener contactos e influencia sobre actividades criminales desde el centro de reclusión.

Foto: Policía Metropolitana de Pereira.

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Las autoridades trasladaron de Pereira a Ibagué a alias ‘Pipe’, uno de los internos que, según información de inteligencia, tendría vínculos con estructuras criminales que operan en la ciudad. El hombre fue llevado al Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana y Máxima Seguridad de Ibagué.

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Según la Policía, ‘Pipe’ es señalado de tener relación con ‘Los Rambos’ y con ‘La Cordillera’, además de aparecer vinculado en investigaciones por homicidios selectivos y hechos relacionados con sicariato. También habría sido identificado como una persona que pretendía atentar contra un integrante de la institución.

Durante su captura, las autoridades le incautaron una pistola 9 milímetros que, de acuerdo con la investigación, habría sido hurtada a un uniformado en Dosquebradas en 2016. Estos elementos hacen parte de la información recopilada por las autoridades sobre la actividad criminal que se le atribuye.

“Trasladamos a alias ‘Pipe’, importante delincuente de Villa Santana, a un centro carcelario de máxima seguridad a nivel nacional. Fue trasladado a partir de las directrices del Gobierno Nacional de estos delincuentes a otros centros carcelarios”, indicó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

El traslado a un establecimiento penitenciario de mayor seguridad busca limitar las comunicaciones y contactos que puedan utilizarse para ordenar o coordinar delitos desde prisión, entre ellos extorsiones y otras actividades asociadas a estructuras criminales.

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La Policía Metropolitana de Pereira indicó que la estrategia continuará y que otros 10 delincuentes actualmente recluidos están priorizados para ser trasladados a diferentes cárceles del país, como parte de las acciones para evitar que continúen ejerciendo influencia sobre organizaciones delincuenciales desde los centros penitenciarios.

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