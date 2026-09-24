Más del 63 % de la infraestructura de la UTP resultó afectada: así avanza el regreso a clases

Pereira

La Universidad Tecnológica de Pereira avanza en una recuperación gradual después del terremoto, que dejó afectaciones en 65.965 metros cuadrados de su infraestructura. Mientras ocho edificaciones continúan con acceso restringido por daños que requieren intervenciones de mayor alcance, el 95 % de los estudiantes ya tiene continuidad académica, principalmente mediante virtualidad y un retorno presencial progresivo.

El balance evidencia la magnitud del desafío que enfrenta la institución. Más del 63 % del área construida del campus presentó algún nivel de afectación, lo que obligó a evaluar edificio por edificio antes de autorizar nuevamente su utilización.

Los análisis realizados hasta ahora establecen que ocho edificaciones presentan daños que requieren intervenciones de mayor alcance y permanecen restringidas. Otras 16 tienen afectaciones moderadas y necesitan adecuaciones locativas, mientras 22 registran daños leves que pueden solucionarse mediante intervenciones menores.

La recuperación física, por tanto, no significará abrir simultáneamente todo el campus. La Universidad diseñó una ruta por etapas que comienza con la seguridad y evaluación estructural, continúa con la estabilización de las actividades mediante virtualidad, posteriormente contempla el retorno progresivo y terminará con la normalización de la vida universitaria.

“Hoy la universidad tiene tres edificios muy afectados, pero estamos sustituyendo esos edificios por unos nuevos, adicionalmente vamos a incrementar nuestras actividades virtuales, pero hay una noticia muy importante, estamos retornando y vamos a terminar nuestro semestre adecuadamente”, afirmó Luis Fernando Gaviria, rector de la Universidad Tecnológica de Pereira.

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Mientras avanzan las reparaciones, uno de los principales retos ha sido evitar una interrupción prolongada del semestre. Desde el 31 de agosto, las actividades académicas comenzaron a retomarse de manera progresiva y flexible, con la virtualidad como principal herramienta mientras se recuperan los espacios físicos y actualmente, el 95 % de los estudiantes mantiene continuidad en sus actividades académicas.

Sin embargo, algunas carreras necesitan obligatoriamente espacios especializados. Por esta razón, la UTP comenzó a recuperar de manera selectiva la presencialidad.

Ya funciona un piloto para las licenciaturas en Artes Visuales y Música, mientras talleres y laboratorios volvieron a utilizarse en programas como Medicina, Medicina Veterinaria, Ciencias del Deporte y la Recreación, Ingeniería Civil, Ingeniería Mecánica, Tecnología Química e Ingeniería de Manufactura.

Para los estudiantes que presentaron dificultades de conectividad después del terremoto, la institución también comenzó a prestar equipos. Hasta ahora se han entregado 171 tabletas y 93 diademas.

El campus se abrirá por etapas

Inicialmente regresan las dependencias administrativas indispensables para el funcionamiento institucional. Posteriormente se incorporan las facultades, áreas académico-administrativas, determinados laboratorios y servicios. Después se habilitarán espacios de soporte, bienestar, recreación y deporte, áreas para docentes y, finalmente, se ampliará gradualmente el ingreso presencial de los estudiantes.

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Entre los próximos espacios que podrán utilizarse están escenarios deportivos de la zona sur del campus, como la cancha sintética, la cancha de voleibol y las canchas multifuncionales de baloncesto y microfútbol.

La Universidad ha destinado hasta ahora $2.337 millones a diferentes acciones para sostener la operación y avanzar en la recuperación. Los recursos incluyen reparaciones en edificios, adecuación de sedes alternas, compra de equipos tecnológicos, conectividad y asistencia técnica para el plan de recuperación de la infraestructura.

Más de 15.000 personas fueron caracterizadas

El terremoto también tuvo consecuencias fuera de las edificaciones universitarias. A través de la campaña Todos Somos UTP fueron caracterizadas 15.010 personas, entre estudiantes, profesores, egresados y trabajadores.

El ejercicio permitió identificar 2.001 casos considerados de alta prioridad y 1.484 viviendas afectadas.

En materia de acompañamiento psicosocial se han atendido 1.247 integrantes de la comunidad universitaria, entre ellos 1.044 estudiantes, 92 administrativos y 111 docentes.

También fue necesario buscar alternativas para estudiantes que se encontraban fuera del país: 10 retornaron desde México, cuatro desde Brasil y otros siete fueron reubicados en universidades colombianas para facilitar la continuidad de sus estudios.