Registrador Nacional recorre el Eje Cafetero brindando facilidades en atención a damnificados

Manizales

En su visita a la capital caldense, el registrador nacional, Hernán Penagos, afirmó que la estructura de la sede de la entidad no tiene problemas estructurales, solo daños que serán arreglados en los diferentes pisos para garantizar la seguridad a los empleados y usuarios. Indican que mientras tanto trabajan en el Cisco en el barrio Bosques del Norte y El Cable, sin embargo, el servicio de identificación lo harán en bomberos para que los ciudadanos adquieran sus tarjetas de identidad, cédulas de ciudadanía y registros civiles de nacimiento.

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“En segundo lugar, estamos funcionando, ágilmente, en los registros de defunción, especialmente cualquier trámite extemporáneo que puedan llevarlo a cabo sin mayores contratiempos. Además, vamos a realizar jornadas de identificación en los municipios donde se requiera atender en sitios satélites. Finalmente, el arreglo de la sede demore unas semanas o meses, atenderemos a los usuarios en dichos sectores y también en la sede departamental”.

Servicio de la registraduría en el Eje Cafetero

La Registraduría Especial de Pereira está inhabilitada por graves daños originados por el sismo del pasado 10 de agosto, por lo que no se prestará servicio en aquel lugar, frente a esto, se dispuso una unidad móvil que recorre las calles de la capital risaraldense para atender a la ciudadanía que lo requiere.

“Tenemos dificultades en la registraduría en el sector de Cuba y en el municipio de Salento (Quindío). En Armenia, la sede departamental también registra daños, estamos haciendo jornadas móviles en los albergues para que las víctimas puedan tener sus documentos. En Pereira, definimos un protocolo de registro civil de defunción para que los familiares no tengan muchos problemas al momento de solicitar hacer este trámite, es decir, las expediciones extemporáneas, hoy se ha logrado superar para que sea muy fácil”, indica Penagos.

Agrega que se encargarán del traslado de la registraduría mientras tratan de prestar el servicio sin complicaciones en todo el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó.

Solicitudes de registro de defunción en el país

Hasta el momento, se contabilizan 250 solicitudes, los cuales se han atendido, no obstante, el registrador recalca en las personas que aún están reportadas como desaparecidas por el movimiento telúrico, “de estas se tendrá información más clara al pasar los días para agilizar la expedición de mencionado registro, la activación de seguros y la obtención de ayudas por parte de las administraciones municipales”, concluye Hernán Penagos.