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25 sep 2026 Actualizado 12:04

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Falso senador habría estafado al alcalde de Dosquebradas con supuestas ayudas para damnificados

El mandatario habría consignado cerca de $6 millones para cubrir el transporte del supuesto envío de materiales de construcción.

Foto: Alcaldía de Dosquebradas

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Una persona que se habría presentado como senador de la República y que, al parecer, se identificaba como Antonio Correa, es señalada de engañar al alcalde de Dosquebradas, Roberto Jiménez, mediante el ofrecimiento de supuestas ayudas para atender a las familias afectadas por el terremoto.

El propio mandatario denunció públicamente lo ocurrido y explicó que el contacto se produjo en medio de la búsqueda de recursos y apoyos para responder a las necesidades que dejó la emergencia en el municipio.

De manera extraoficial se conoció que el dinero consignado habría sido cercano a los $6 millones y, al parecer, fueron exigidos por el presunto estafador para cubrir trámites del envío de las supuestas ayudas.

Jiménez reconoció que accedió al requerimiento ante la urgencia de conseguir ayudas para las familias afectadas.

Yo caí no por ingenuo, sino por la necesidad de miles de ciudadanos de mi municipio”, manifestó el alcalde al hacer público el caso.

El episodio ocurre en momentos en que Dosquebradas y otros municipios afectados por el terremoto continúan gestionando recursos, materiales y cooperación para atender a los damnificados y avanzar en la recuperación.

La denuncia también enciende una alerta frente a personas que podrían estar aprovechando la emergencia y la necesidad de conseguir ayudas para presentarse como funcionarios, intermediarios o gestores de recursos.

Las autoridades deberán ahora determinar quién estuvo detrás del ofrecimiento, cuál fue el destino del dinero entregado y si la misma persona habría intentado contactar a otros mandatarios o entidades del país.

Sebastián Grajales

Sebastián Grajales

Comunicador Social y Periodista, ha sido presentador y coordinador informativo de Telecafé Noticias,...

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