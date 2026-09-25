Diputada de Risaralda, Paola Nieto, alerta por el deterioro de la sede de Telecafé en Pereira

Pereira

Durante una sesión de la corporación, la diputada Paola Nieto mostró imágenes de las instalaciones ubicadas en el antiguo edificio de Rentas, en el centro de Pereira, y llamó la atención sobre el deterioro que, según manifestó, se evidencia en el exterior e interior del inmueble.

La diputada habló de grafitis, suciedad y malos olores alrededor de la sede, mientras en otros espacios del edificio se adelantan trabajos relacionados con dependencias de la administración departamental y la recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Sin embargo, su preocupación no se concentró únicamente en las condiciones físicas. Nieto aseguró que Telecafé ha venido perdiendo presencia en Risaralda, tanto en personal como en producción de contenidos.

Como ejemplo, recordó que anteriormente el canal regional mantenía un acompañamiento frecuente a las sesiones de la Asamblea de Risaralda, con personal encargado de realizar cubrimiento y entrevistas.

“Por fuera está tirado hace mucho tiempo, lleno de suciedad, grafitis y con mal olor. Lastimosamente allí no se ha hecho nada. Siempre en la Asamblea teníamos un delegado de Telecafé que venía, que nos entrevistaba; ya no lo hay”, manifestó.

La diputada pidió revisar la situación laboral y operativa de la sede de Pereira. Según afirmó durante su intervención, algunos cargos que quedan vacantes dejarían de existir, mientras determinadas funciones estarían siendo asumidas desde Manizales.

Nieto también expresó su preocupación frente al futuro de la operación del canal en Risaralda y sostuvo que el departamento debe defender su participación dentro de Telecafé, medio regional que integra a Caldas, Risaralda y Quindío.

Durante el debate, la diputada afirmó que, a su juicio, existiría una intención desde la actual gerencia del canal de concentrar su funcionamiento en Manizales. Se trata de un señalamiento realizado por la corporada durante la sesión y sobre el cual sería pertinente conocer la posición de las directivas de Telecafé.

“Esto es un convenio que cada cuatro años la operación la tiene un departamento distinto, lo que más ha querido la gerente del canal es que se cierre en Risaralda, que solamente funcione en Manizales, yo no estoy de acuerdo con eso, esta fue una institución que creamos en Risaralda y así lo dice su eslogan, expresión de lo nuestro”, denunció la diputada.

Finalmente, Paola Nieto también dirigió su petición a la Gobernación de Risaralda para que exista un mayor acompañamiento y se revisen directamente las condiciones de funcionamiento de la sede.

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La solicitud apunta a intervenir los espacios físicos, fortalecer el equipo local, recuperar capacidad de producción y aumentar nuevamente el cubrimiento del canal en Risaralda.

El pronunciamiento abre así una discusión que va más allá del mantenimiento de una sede: ¿cuál será la presencia que tendrá Telecafé en Risaralda? y ¿cómo se distribuirán la producción, el personal y el cubrimiento informativo entre los tres departamentos que integran el canal regional?