Risaralda actualiza cifras tras el terremoto: 111 fallecidos y 184 personas desaparecidas

Risaralda

A la fecha, se reportan 111 personas fallecidas, 584 heridos atendidos en la red hospitalaria y 184 desaparecidos. La cifra de personas que aún son buscadas continúa disminuyendo, de acuerdo con el reporte más reciente.

En paralelo, la Gobernación mantiene desplegada su maquinaria en diferentes municipios para apoyar las labores de recuperación. Los equipos han trabajado en sectores de Dosquebradas, Pereira, Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, La Celia y Pueblo Rico, entre otros puntos afectados.

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También continúa el envío de ayudas humanitarias a distintos municipios del departamento, como parte de la respuesta a las necesidades de las comunidades afectadas por el terremoto.

Y atención a este dato: Hoy estará habilitada nuevamente la entrega de pasaportes que ya fueron expedidos y permanecen pendientes de reclamación. El servicio funcionará de 8 de la mañana a 3 de la tarde en la Casa del Deporte, ubicada en la Villa Olímpica de Pereira.

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Las autoridades agradecieron nuevamente a ciudadanos, empresas y organizaciones que se han sumado con donaciones, trabajo y apoyo a las comunidades afectadas, mientras continúan las labores de recuperación en Risaralda.