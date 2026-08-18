Secuestro de tres policías en el Catatumbo: Ministerio de Defensa activó operativo para encontrarlos

Catatumbo

Luego de conocerse el secuestro de tres uniformados adscritos al departamento de Policía de Norte de Santander, desde el Ministerio de Defensa se rechazó lo ocurrido en la vía que comunica a Cúcuta con Ocaña.

De acuerdo con un comunicado emitido por esa cartera, las autoridades adelantan labores de búsqueda para establecer la ubicación de los tres uniformados y esclarecer las circunstancias del hechos.

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Las primeras investigaciones apuntan a que los uniformados fueron interceptados por hombres armados en el sector conocido como La Curva, en jurisdicción del municipio de Bucarasica, cuando transitaban por la vía nacional que comunica a Cúcuta con Ocaña y la Costa Atlántica.

El Ministerio de Defensa aseguró que el secuestro de los tres policías correspondería a retaliaciones de grupos armados ilegales frente a los resultados operaciones alcanzados recientemente por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en la región del Catatumbo.

Además, aseguró el Gobierno Nacional que puso a disposición todas las capacidades de la Fuerza Pública para garantizar el pronto regreso de los tres policías a sus hogares.

¿Quiénes son los policías secuestrados?

De acuerdo con la información confirmada por las autoridades, los uniformados secuestrados estaban vinculados a labores de investigación criminal en Norte de Santander. Estos son:

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Mayor Fredy Alexis Russi González.

Patrullera Erika Tatiana Monroy.

Patrullero Edison Yesid Medina Traslaviña.

El presidente de Colombia ordenó desplegar la Fuerza Pública

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella también condenó el secuestro de los uniformados y confirmó que ordenó utilizar todas las capacidades de la Fuerza Pública para localizarlos.

“Condeno el secuestro del mayor Fredy Alexis Russi González y de los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, integrantes de nuestra Policía Nacional. He ordenado desplegar todas las capacidades de la Fuerza Pública para encontrarlos, traerlos de regreso sanos y salvos y capturar a los responsables de este acto criminal. A nuestros policías y soldados se les respeta. Quienes se atrevan a atentar contra ellos sentirán todo el peso de la ley”.

De momento las autoridades continúan en máxima alerta en Norte de Santander, por los hechos violentos que se vienen presentando en el departamento.