Investigan secuestro de mujer en Bochalema

Norte de Santander

Las autoridades en Norte de Santander tratan de establecer el paradero de una mujer que al parecer fue secuestrada en la zona rural del municipio de Bochalema.

Según la información preliminar la víctima identificada como Alejandra Ibarra Rodríguez fue plagiada en la vereda Terevinto de esa población, cuando desconocidos la interceptaron y se la llevaron con rumbo desconocido.

Sus familiares han demandado la colaboración de las autoridades municipales, departamentales, de policía, grupo Gaula, Fiscalía General de la Nación y otras para tratar de establecer el paradero de la mujer.

En la zona donde se presentó el hecho, delinque el Ejército de Liberación Nacional,ELN. Sin embargo ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido el hecho.

Durante el fin de semana también se conoció el secuestro de Martha Liliana Granados en el municipio de Sardinata, zona de acceso al Catatumbo.

Norte de Santander es uno de los departamentos más afectados por el delito del secuestro que hoy tiene una alta cifra de personas en cautiverio por las acciones violentas de los grupos al margen de la ley que delinquen en esta zona del país.