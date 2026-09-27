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27 sep 2026 Actualizado 16:00

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Cúcuta

Balacera en el centro de Cúcuta dejó un muerto y cuatro heridos

Un hombre en motocicleta habría llegado disparando hasta un establecimiento comercial.

Balacera en el centro de Cúcuta dejó un muerto y cuatro heridos. / Foto: Cúcuta 75.

Balacera en el centro de Cúcuta dejó un muerto y cuatro heridos. / Foto: Cúcuta 75.

Balacera en el centro de Cúcuta dejó un muerto y cuatro heridos. / Foto: Cúcuta 75.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

Una persona murió y cuatro más resultaron heridas en una balacera registrada en el centro de Cúcuta, donde un hombre que se movilizaba en motocicleta habría llegado hasta un establecimiento comercial y disparado en repetidas ocasiones.

De acuerdo con las autoridades, tras el ataque quedaron cinco personas afectadas. Una de ellas murió como consecuencia de las heridas, mientras que las otras cuatro fueron trasladadas a la Unidad Básica Puente Barco, donde reciben atención médica.

Las víctimas fueron identificadas como Mónica Ríos, Azael Calderón, Eduardo Calderón, María Taborda y José Trujillo.

Luego de la balacera, las autoridades se desplazaron hasta el lugar para realizar la inspección correspondiente y recopilar elementos que permitan establecer cómo ocurrió el ataque y quién estaría detrás del mismo.

Por ahora, se adelantan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer los motivos que habrían originado este ataque armado en pleno centro de la ciudad.

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