Gobierno promete mayor protección alcaldes del Catatumbo

Imagen de referencia | Abelardo De La Espriella (izquierda) Casa de Nariño (fondo): Getty Images / Rodrigo Lara (derecha): Colprensa.

El gobierno nacional a través del Ministro del Interior Rodrigo Lara anunció mayor protección para los alcaldes del Catatumbo en Norte de Santander.

El funcionario advirtió que su despacho se encontró con esquemas de la Unidad Nacional de Protección incompletos para los funcionarios.

El ministro en su cuenta de X llamó la atención al advertir que “el gobierno anterior si entregaba camionetas blindadas a gestores de paz (bandidos) amigas, influenciadores y frívolos”.

Dijo además el ministro que “la seguridad de quien representa al Estado es una prioridad para este gobierno desde la Unidad Nacional de Protección”.

Finalmente el ministro dijo que la prioridad serán los alcaldes del Catatumbo, sur del Cesar y sur de Bolívar.