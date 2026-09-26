Murió patrullero herido en ataque armado en Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

El patrullero Janier Mena Mosquera falleció luego de permanecer varios días bajo atención médica tras resultar gravemente herido en un ataque armado registrado en el barrio Galán de Ocaña, Norte de Santander.

El uniformado fue atacado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y que le dispararon antes de huir del lugar.

Uno de los proyectiles comprometió la zona de la médula y le ocasionó graves lesiones.

Mena Mosquera recibió atención médica inicialmente en el hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de alta complejidad en Bucaramanga, donde permaneció hospitalizado.

Pese a la atención médica recibida, el patrullero falleció como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el ataque.

Mena Mosquera era oriundo de Bojayá, Chocó, y prestaba su servicio en Norte de Santander.

Con el patrullero, son tres los uniformados asesinados durante esta semana en el Catatumbo, en medio de un presunto Plan Pistola ordenado por el ELN.