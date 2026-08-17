Secuestran a tres policías en la vía Cúcuta-Ocaña

Norte de Santander.

Tres uniformados adscritos a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Dijín, fueron secuestrados este lunes 17 de agosto por presuntos integrantes del ELN, en zona rural del municipio de Bucarasica, Norte de Santander.

Los hechos se registraron en el corregimiento La Curva, sobre la vía nacional que comunica a Cúcuta con Ocaña.

De acuerdo con la información preliminar, los funcionarios se movilizaban en un vehículo Chevrolet Spark de color rojo cuando fueron interceptados por hombres armados que se desplazaban en dos camionetas y portaban fusiles.

Los sujetos habrían realizado un disparo de advertencia para obligarlos a detenerse.

Posteriormente, los tres funcionarios fueron sacados del vehículo y llevados por la fuerza hacia el interior del corregimiento La Curva.

El vehículo en el que se movilizaban quedó abandonado a un costado de la vía, con uno de sus vidrios traseros completamente roto.

En el automotor también fueron observadas unas letras pintadas de color azul.

Los uniformados secuestrados fueron identificados como el mayor Fredy Alexis Russi González y los patrulleros Erika Tatiana Monroy y Edison Yesid Medina Traslaviña, quienes hacen parte del Grupo Investigativo contra el Terrorismo, Grate, de la Dijín.

En esta zona de Norte de Santander delinquen integrantes del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, estructura a la que preliminarmente se atribuye la retención de los funcionarios.

Las autoridades adelantan las acciones de búsqueda y verificación para establecer las circunstancias del secuestro y lograr la ubicación de los tres uniformados.