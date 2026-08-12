Golpe al ELN en Norte de Santander: dos muertos y 1,5 toneladas de explosivos incautadas

Golpe al ELN en Norte de Santander: 2 muertos y 1,5 toneladas de explosivos incautadas. / Foto: Ejército Nacional.

Norte de Santander

Las Fuerzas Militares dieron a conocer los resultados obtenidos luego de operaciones especiales adelantadas contra el ELN en la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

De acuerdo con el informe oficial entregado por las autoridades, como resultado “dos integrantes del GAO ELN fueron muertos en desarrollo de operaciones militares”.

Así mismo informaron que fueron incautados “1.5 toneladas de explosivos, material de guerra, entre ellos 440 granadas para lanzamiento mediante dron” y “material de comunicaciones e intendencia alusivo a este grupo armado organizado”.

Más información 300 estudiantes del Carmen de Tonchalá se quedaron sin transporte escolar en Cúcuta

Dos búnkeres fueron destruidos

Es de resaltar que, de acuerdo con lo informado por las Fuerzas Militares, en este operativo se localizaron y destruyeron dos búnkeres y cinco áreas campamentarias que, según las autoridades, eran utilizadas por integrantes del ELN para su permanencia, movilidad y sostenimiento en esta zona estratégica de Norte de Santander.

Esta operación militar, de acuerdo a lo informado por el Ministerio de Defensa, tuvo lugar en “zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, Norte de Santander”.

Así mismo, desde este Ministerio se informó que esta operación adelantada en la región del Catatumbo “fue planeada y ejecutada bajo los principios y normas aplicables del Derecho Internacional Humanitario, observando las reglas de distinción, proporcionalidad, precaución y humanidad, con especial énfasis en la protección de la población civil, las personas protegidas y sus bienes, así como en la integridad de los uniformados que participaron en la acción militar”.

Fuerzas Militares desmienten afectaciones en la vereda Sinaí

En este mismo comunicado oficial, las Fuerzas Militares aseguraron que sus operaciones no se desarrollaron en la vereda Sinaí, zona rural de San Calixto, desmintiendo que su accionar dejara civiles heridos y una vivienda afectada, como lo denuncio la Personería del municipio de El Tarra a través de un comunicado.

Comunicado a la Opinión Pública emitido desde la Personería de El Tarra. Ampliar Comunicado a la Opinión Pública emitido desde la Personería de El Tarra. Cerrar

“El Ministerio de Defensa Nacional precisa que la operación se desarrolló en zona rural de los municipios de Tibú y San Calixto, Norte de Santander, y no específicamente en la vereda El Sinaí, como ha sido señalado en algunas publicaciones que circulan en redes sociales”.