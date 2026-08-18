Iglesia en Cúcuta fue vandalizada con grafitis

Cúcuta.

La parroquia Jesús Misericordioso, conocida como la iglesia Techo Azul, fue vandalizada en las últimas horas en el barrio Esperanza Martínez, en el sector de Las Américas, comuna 6 de Cúcuta.

El hecho fue conocido a través de imágenes y videos difundidos en redes sociales, en los que se observan grafitis en las paredes del templo con mensajes que, al parecer, cuestionan una presunta participación de la iglesia en actividades de carácter político.

También fue plasmado un símbolo asociado al comunismo.

Miguel Yáñez, presidente de Asojuntas de la comuna 6, rechazó lo ocurrido y señaló que corresponde a las autoridades establecer quiénes realizaron las pintadas y cuáles fueron sus motivaciones.

“Lo que se pudo observar en imágenes y en el video difundido por varios periodistas digitales es que se presentaron unos grafitis que hacían alusión, al parecer, a que la iglesia está haciendo proselitismo político, está siendo politizada. Incluso se pudo ver el símbolo del comunismo”, explicó Yáñez a Caracol Radio.

El líder comunal indicó que las investigaciones deberán apoyarse en el material de las cámaras de seguridad del sector para tratar de identificar a los responsables.

“No podemos permitirnos caer en esta desazón del tema de las ideologías. Las diferencias políticas o ideológicas no pueden convertirse en una justificación para afectar espacios de carácter religioso”, manifestó.

Yáñez también hizo un llamado a preservar estos lugares, al considerar que tienen una función fundamental para las comunidades.

“No podemos entrar a vandalizar estos templos que, de una u otra forma, es un sitio en donde se reúnen los feligreses y las comunidades a profesar como tal su fe”, afirmó.

Por ahora, no se conocen responsables por este hecho. Las autoridades deberán establecer, a partir de las evidencias disponibles, quiénes estarían detrás de la intervención de las paredes de la parroquia y si los mensajes obedecieron a una acción de carácter político.