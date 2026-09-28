Autoridades investigan asesinato de firmante de paz

Investigan muerte de firmante de paz entre Norte de Santander y Cesar / Foto Getty Images.

Norte de Santander

Las autoridades asumieron la investigación para determinar las causas de la muerte de un firmante de paz que presuntamente fue secuestrado en Ocaña y luego asesinado en el departamento del Cesar.

La víctima fue identificada como Jhon Ever Collazos Acosta ex miembro de las Farc y vinculado al proceso de paz que pacto el gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla.

Según las autoridades el cuerpo del hombre fue encontrado en la zona rural del municipio de Pelaya en el departamento vecino.

Por ahora no hay pistas de como se produjo su desaparición, secuestro y posteriormente su asesinato. Una comisión de la Sijin de Norte de Santander y Cesar asumieron la investigación por este hecho.

Norte de Santander es uno de las regiones que aparece con alto riesgo para los firmantes de paz por los hechos violentos que se han presentado con quienes abandonaron las armas.