Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

28 sep 2026 Actualizado 10:32

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Autoridades investigan asesinato de firmante de paz

La víctima había sido reportado como secuestrado en Ocaña

Investigan muerte de firmante de paz entre Norte de Santander y Cesar / Foto Getty Images.

Investigan muerte de firmante de paz entre Norte de Santander y Cesar / Foto Getty Images.

Investigan muerte de firmante de paz entre Norte de Santander y Cesar / Foto Getty Images.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Las autoridades asumieron la investigación para determinar las causas de la muerte de un firmante de paz que presuntamente fue secuestrado en Ocaña y luego asesinado en el departamento del Cesar.

La víctima fue identificada como Jhon Ever Collazos Acosta ex miembro de las Farc y vinculado al proceso de paz que pacto el gobierno de Juan Manuel Santos con esa guerrilla.

Según las autoridades el cuerpo del hombre fue encontrado en la zona rural del municipio de Pelaya en el departamento vecino.

Por ahora no hay pistas de como se produjo su desaparición, secuestro y posteriormente su asesinato. Una comisión de la Sijin de Norte de Santander y Cesar asumieron la investigación por este hecho.

Norte de Santander es uno de las regiones que aparece con alto riesgo para los firmantes de paz por los hechos violentos que se han presentado con quienes abandonaron las armas.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado