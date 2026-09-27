Accidente en Cúcuta involucró vehículo del secretario de Seguridad

Cúcuta.

Tres ciclistas resultaron lesionados en un accidente de tránsito registrado en la avenida Demetrio Mendoza, a la altura del barrio Prados del Este, en Cúcuta.

En el hecho estuvo involucrado el vehículo de Edwin Cardona, quien hasta este domingo se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana de la ciudad.

De acuerdo con los videos difundidos en las redes sociales, al momento del procedimiento se habría señalado que Cardona presentaba, al parecer, signos de embriaguez.

El funcionario se encontraba acompañado por una mujer y, según estos relatos, habría evitado descender inicialmente del vehículo mientras las autoridades atendían el accidente.

Posteriormente, según las mismas versiones, Cardona habría salido del lugar y buscado evitar ser registrado por cámaras y personas que se encontraban en la zona. Estos hechos deberán ser establecidos dentro de las actuaciones que adelanten las autoridades.

Los tres ciclistas afectados fueron atendidos luego del accidente. Hasta el momento, las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión y las posibles responsabilidades son materia de investigación.

Tras conocerse el hecho, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, aceptó la renuncia de Edwin Cardona como secretario de Seguridad Ciudadana.

La administración municipal expresó su solidaridad con las personas afectadas y manifestó sus deseos de pronta recuperación.

También señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de esclarecer las circunstancias del accidente.